Baldanzi: “Siamo un bel gruppo, una squadra forte e speriamo di arrivare lontano”

Una tripletta che avvicina l’Italia Under 21 sempre di più all’Europeo. Tommaso Baldanzi è stato il grande protagonista della vittoria degli azzurrini per 3-0 sul campo della Norvegia. Al termine del match, il fantasista della Roma ha commentato: “Siamo molto felici perché era importante portare a casa i tre punti. Ci siamo riusciti, ora festeggiamo, poi penseremo con calma all’Irlanda, una partita che dovremo giocare per vincere e non solo per pareggiare. Segnare 10 gol in due partite tra San Marino e Norvegia ci fa felici: abbiamo lavorato bene per questo doppio impegno. Siamo un bel gruppo, una squadra forte e speriamo di arrivare il più lontano possibile”.

Foto: Sito FIGC