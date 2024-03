Baldanzi: “Nella gestione della palla potevamo fare meglio nel primo tempo, ma anche gli avversari spingevano tanto”

Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma acquistato lo scorso gennaio dall’Empoli, è intervenuto in mixed zone in seguito al match di Europa League con il Brighton, da cui i giallorossi hanno strappato il pass qualificazione per i quarti della competizione. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club giallorosso: “Siamo felici di questo passaggio del turno, non era facile dato che avevano da recuperare 4 gol. Si sapeva che avrebbero spinto tanto. Siamo stati bravi a soffrire e a ripartire, potevamo fare meglio in alcune occasioni ma ci godiamo il passaggio del turno.”

Più si gioca meglio è.

“Sono felice, il mister mi sta aiutando come tutti i compagni. Sono felice di essere qui.”

È la partita che avevate preparato?

“C’era una bella atmosfera oggi, siamo stati bravi. Nella gestione della palla potevamo fare meglio nel primo tempo, però ci sono anche gli avversari che oggi spingevano tanto.”

I quarti di finale?

“Man mano che vai avanti tutte le squadre sono forti e le gare difficili. Dobbiamo pensare a noi stessi e al campionato, dopo la sosta organizzeremo le idee e cercheremo di passare ancora il turno.”

Foto: sito Roma