Baldanzi: “Il rigore su di me era netto. Ecco cosa ha detto l’arbitro…”

Tommaso Baldanzi, attaccante della Roma, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Monza.

Queste le sue parole: “Il rigore? Penso sia chiaro che Kyriakopoulos mi pesta i piedi. L’arbitro ha detto che prima mi salta e poi mi pesta il piede, ma per me è rigore. Poi la nostra prestazione non dipende solo da quello, ma l’episodio è da rigore”.

Qual è il ruolo nel quale ti trovi meglio? “Forse sulla trequarti, che è quello che ho sempre fatto ma anche da mezzala mi trovo molto bene. Cerco sempre di dare il massimo quando vengo chiamato in causa per realizzare gli obiettivo che abbiamo”.

Sul momento: “Adesso sto bene, anche fisicamente. Penso di aver fatto un buon inizio di campionato. Dobbiamo portare a casa più punti, anche oggi meritavamo di più. Possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

Foto: sito Roma