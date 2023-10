Baldanzi-Esposito: l’Italia Under 21 batte 2-0 la Norvegia

Buona vittoria per l‘Italia Under 21 contro la Norvegia, in una gara delicatissima per i gironi di qualificazione a Euro 2025.

A Bolzano gli azzurrini di Nicolato si impogono per 2-0. Un gol per tempo, firmati da Baldanzi al 25′ e Francesco Pio Esposito dopo 30 secondi della ripresa.

Vittoria importante, la seconda nel girone, terza gara senza subire reti. Italia che sale a 7 punti in classifica, a -2 dalla capolista Irlanda che è a punteggio pieno a 9 punti.

Foto: sito FIGC