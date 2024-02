Baldanzi: “Da Dybala posso imparare tanto. Spero di togliermi tante soddisfazioni con questa maglia”

Dopo le prime parole rilasciate a margine del comunicato ufficiale, si presenta alla Roma Tommaso Baldanzi, esterno offensivo che la società giallorossa ha acquistato dall’Empoli.

Queste le sue parole: “C’è tantissima emozione, è una soddisfazione immensa giocare per un club storico. Spero di fare bene per i miei compagni ed i miei tifosi”.

Quanto ha voluto questo trasferimento? “Quando l’ho saputo tantissimo, mi ha fatto piacere l’interesse di un club così prestigioso. Sono subito partito, sono felicissimo di essere qua”.

Ringraziamenti particolari per? “I Friedkin, hanno creduto in me e mi hanno voluto fortemente, così come il direttore ed il mister. Sono onorato di essere qua”.

L’importanza della sua famiglia? “Loro sono felici e io sono felice. Sono orgogliosi, mi spiace allontanarmi ma era un passo che dovevo fare”.

L’incontro coi compagni a Trigoria? “Mi hanno fatto una bella impressione, hanno tanta voglia di lavorare. Non cedo l’ora di entrare nei meccanismi, ma non sarà un problema”.

Ha parlato col mister? “Sì, mi ha detto che avrei trovato un gruppo di persone brave. Poi nei prossimi giorni aprleremo meglio”.

A Roma troverà un giocatore come Paulo Dybala… Sensazioni? “Sarà una grande emozione, avrò tanto da vedere e da imparare da lui. Sono felice di essere qua, con lui posso migliorarmi tanto e spero di farlo”.

Quali sono ora i suoi obiettivi per la stagione? “Spero di far bene con questa maglia, anche a livello di squadra, per toglierci tante soddisfazioni”.

Lunedì subito l’impatto con lo stadio Olimpico…

“Sarà un’emozione forte, da avversario mi ha emozionato tanto e ora sarà bellissimo, non vedo l’ora”.

Foto: sito Roma