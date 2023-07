Balata: “Vogliamo essere gli alfieri del calcio italiano nel mondo”

Mauro Balata, Presidente della Lega B, ha parlato dal palco durante la cerimonia di presentazione del calendario della prossima stagione: “Ringrazio a tutti per essere qui. In primis al Como che ci ospita e tutte le altre autorità intervenute per questo evento. Lo scorso è stato un anno che ci ha dato grandi soddisfazioni, andando avanti con coerenza e investimenti nella tecnologia. Vogliamo essere gli alfieri del calcio italiano nel mondo. Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano nella Lega B per tutto questo che abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare. Anche in tv abbiamo avuto risultati incredibili rispetto a quelle che erano le prospettive di quattro anni fa. In più è da anni che lavoriamo con i giovani, per la crescita degli Under21 e 23. Abbiamo dato spazio anche a ragazzi di 16 e 17 anni. Il nostro è un campionato divertente, dove questi ragazzi hanno modo di dimostrare quanto sono bravi”.

Foto: sito Lega B