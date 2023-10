Balata su Nasti: “Abbiamo un codice etico. L’episodio spero possa servigli per crescere”

Il capo delegazione dell’Italia Under 21 e presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha parlato alla Rai a margine della vicenda che ha visto coinvolto Nasti del Bari, che ha rifilato un pugno in allenamento al compagno Ruggeri, rompendogli il setto nasale.

Queste le sue parole: “È stata applicata una sanzione disciplinare, abbiamo un codice di comportamento che va rispettato. Il giocatore ha chiesto scusa a tutti e quanto è successo servirà anche a lui per crescere”.

Spazio poi al tutto esaurito per la sfida del Druso: “Qui c’è grande entusiasmo per il calcio, è diventato uno sport molto importante e siamo molto felici di essere qui. C’è un clima veramente positivo”.

Foto: sito Lega B