Balata: “Stagione incredibile, la Serie B è cresciuta molto. C’è qualche meccanismo che non funziona”

Il presidente della Lega B Mauro Balata, intervenuto nel corso della presentazione del nuovo premio per il capocannoniere della Serie B intitolato a Paolo Rossi, ha così analizzato la stagione in cadetteria: “È una stagione incredibile, bellissima, il campionato è cresciuto molto sotto il profilo tecnico, della qualità, della tecnologia, della visibilità anche al di fuori dei confini del nostro paese. C’è stato un grande lavoro, un grande impegno che ora vogliamo consolidare, perché la Serie B è importante per tutto il sistema calcio italiano, questo va capito: il nostro è un campionato importante e strategico per tutto il sistema calcio paese, per il futuro dello stesso. Abbiamo valorizzato tanti giovani, che un campionato così difficile e di livello ha un valore a 360° non solo per i club ma anche per i ragazzi stessi, e credo che su di loro e sulla B si debba investire di più. A oggi c’è qualche meccanismo che non funziona, il nostro sistema ha perso competitività, quindi certi meccanismi vanno recuperati per tornare a fare quello che abbiamo sempre fatto: siamo uno dei sistemi calcistici più seguiti e blasonati del mondo, dobbiamo rivederci. Percorrendo le idee migliori per dare slancio al calcio italiano”.

FOTO: Sito Lega B