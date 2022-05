Balata: “Sono contro le seconde squadre, in Serie B causerebbero diversi problemi”

Mauro Balata, presidente della Lega B, è intervenuto nel corso dell’evento Il Calcio che l’Italia si merita. Sollevato il tema seconde squadre: “Sono contro le seconde squadre. Un grande secondo livello in Italia esiste già e si chiama Serie B. Noi abbiamo tante società che hanno fatto giocare minuti importanti a tanti calciatori e sono un patrimonio del calcio nazionale. E poi le seconde squadre in Serie B non potrebbero partecipare ai playoff né concorrere alla promozione, questo causerebbe diversi problemi“.

Foto: sito ufficiale Lega B