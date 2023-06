Balata: “San Nicola teatro fantastico per la finale. È stato un campionato che ha fatto divertire ed emozionare”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha così parlato prima della finale di ritorno playoff tra Bari–Cagliari: “Il ‘San Nicola’ è un teatro fantastico per una degna finale di Serie B. È stato un campionato che ci ha fatto divertire ed emozionare, grazie a tanti giocatori di talento. Soprattutto italiani. La Serie B è cresciuto in termini di appeal grazie anche all’imprevedibilità e alla cifra tecnica. Ci sono tanti giovani talenti italiani che creano una grande empatia con il pubblico. Anche io sono emozionato, lo ammetto. Un epilogo dopo un anno di fatica in una cornice incredibile”.

Foto: sito ufficiale Lega B