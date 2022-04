Balata: “La Serie B è un baluardo dell’italianità nel calcio. Daremo più risorse a chi usa i nostri U21”

Mauro Balata, presidente della Lega B, durante la presentazione in Figc delle politiche giovanili e dei dati sui giovani all’interno del mondo della Serie B ha affermato: “La Serie B è un baluardo dell’italianità nel calcio. Questi ragazzi rappresentano un patrimonio anche in vista dei mondiali del 2026, bisogna tutelare i giovani. Sono un loro difensore e per noi sono un arricchimento. È chiaro che vanno messi insieme a persone più esperte. Giocando titolari e facendo esperienza in B diventano calciatori importantissimi pronti per i palcoscenici nazionali e internazionali. Se non si supera questo pregiudizio, non tanto da noi, ma in altre leghe, non riusciamo a risolvere questo problema che ha una matrice culturale. Daremo ancora più risorse ai club che utilizzano giocatori italiani U21 .”

Dai dati raccolti dalla Lega Serie B emerge che nelle ultime 5 partite disputate dalla nazionale under 21, sono scesi in campo 15 calciatori militanti in Serie BKT, alcuni dei quali, come i tre della Cremonese Carnesecchi, Okoli e Fagioli hanno anche preso parte allo stage di gennaio con la Nazionale maggiore a Coverciano. Nella Serie BKT la percentuale di minuti giocati da calciatori italiani under 21 convocabili è pari al 7,4%. Il dato aumenta a quasi il 20% se si considerano gli under 23 italiani.

FOTO: Sito Lega B