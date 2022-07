Balata: “In Serie B 61.000 minuti giocati dagli Under 21. Un dato che ci inorgoglisce”

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato a margine della presentazione dei calendari della prossima stagione del campionato cadetto a Reggio Calabria.

Queste le sue parole: “Sono particolarmente emozionato, ogni anno il vernissage racconta l’Italia. La B rappresenta il calcio della gente e la passione di piazze particolarmente calde. Questo campionato è particolare, abbraccia tutto il Paese. Lo scorso campionato è stato avvincente e straordinario, spero che il prossimo lo sia altrettanto e che soprattutto conservi i valori che la rappresenta. Sarà il torneo dei giovani, dell’etica e del talento dei calciatori italiani”.

Sui giovani: “La B si propone come scuola di formazione, una sorta di serbatoio. Tre ragazzi hanno esordito in nazionale. La B è il bacino di riferimento dell’Under 21. I nostri numeri rappresentano una eccellenza in Europa. 61000 minuti giocati rappresenta una cifra significativa su cui investire ma anche riflettere. Ciò significa che le società credono nella missione di questo campionato”.