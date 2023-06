Balata: “Il girone dell’Under 21 è duro, ma non siamo inferiori a nessuno”

L’Italia esordirà nell’Europeo Under 21 giovedì prossimo contro la Francia, l’avversaria sulla carta più ostica del girone e tra le squadre più accreditate per il titolo. Mauro Balata, capo delegazione della Nazionale Under 21 nonchè presidente della Lega B, ha raggiunto il quartier generale dell’Italia al CPO di Tirrenia dove ha parlato in vista degli impegni degli azzurrini.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un percorso notevole e questo gruppo ha dimostrato di avere tanto carattere, grandi qualità e valori morali. Sappiamo che ci aspettano delle difficoltà ma siamo abituati ad affrontarle e superarle. Il primo obiettivo è ovviamente la qualificazione ai quarti. Il nostro è un girone impegnativo, la Francia è tra le favorite per la vittoria dell’Europeo e anche Svizzera e Norvegia meritano il massimo rispetto. I nostri ragazzi, però, non sono inferiori a nessuno, si stanno preparando al meglio e sono convinto che in Romania onoreranno la maglia azzurra come hanno sempre fatto. Giocheremo con grande convinzione e determinazione, puntando a raggiungere anche un altro traguardo molto importante come la qualificazione alle prossime Olimpiadi”.

Foto: sito Lega Serie B