Balata: “Finalmente riparte la Serie B, il miglior progetto per il futuro del calcio italiano”

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla prima sfida della nuova stagione di Serie B, Bari-Palermo: “Finalmente si riparte, torniamo a parlare di calcio. Abbiamo grandi aspettative per questa stagione, vogliamo consolidare il percorso che abbiamo fatto, siamo il campionato più divertente e imprevedibile d’Europa”. La partenza del campionato non è stata rimandata: “È giusto che le competizioni abbiamo diritto di precedenza su tutto, vanno salvaguardate anche per rispetto dei nostri tifosi”.

Poi ha proseguito: “La serie B è il miglior progetto per il futuro del calcio italiano. Dobbiamo smettere di inseguire altri progetti che hanno dimostrato di saper ottenere gli stessi risultati che ottengono le nostre società, dando fiducia a questi giovani campioni che hanno bisogno di esibirci in un campionato dall’elevato tasso tecnico come la Serie B2. Quelli bravi vogliono venire da noi. Sanno che da noi giocano e possono competere in un campionato di altissimo livello. Siamo orgogliosi di quello che stanno facendo i club, come Lega stiamo portando avanti una politica per i giovani giocatori italiano”.

Infine, sul nuovo commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti: “Sono felice, è un grandissimo allenatore. Faccio i complimenti alla Federazione e a Gravina”.

Foto: sito Lega B