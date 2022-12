Balata: “Far giocare la Serie B durante il Mondiale è stata una scommessa vinta. Abbiamo registrato record di presenze”

Mauro Balata, presidente della Lega B, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, analizzando la presenze allo stadio anche durante il Mondiale.

Queste le sue parole: “Qualcuno aveva storto il naso di fronte alla nostra decisione di continuare a giocare durante il Mondiale, ma la scommessa è vinta. Abbiamo superato il record di presenze allo stadio del 2006-07, l’anno con la Juve. E tutte le nostre società hanno incrementato i numeri, a testimonianza della grande voglia di B da parte dei tifosi. La copertura del territorio, con quattordici regioni rappresentate, è il segnale di un forte radicamento sociale. Per quanto riguarda i diritti tv, a livello domestico la distribuzione non esclusiva ha favorito una maggiore diffusione del marchio. Secondo la Media Valuation di Nielsen sulla Serie BKT 2021-22 il monitoraggio dei programmi tv ha prodotto dati molto incoraggianti in termini di coverage, che ha registrato un +319%. E siamo cresciuti tanto all’estero, superando i 40 paesi di distribuzione, con un bacino potenziale di oltre 15 milioni di spettatori, e offrendo gli highlights a tutte le comunità italiane, attraverso Rai Italia”.

Foto: sito Lega B