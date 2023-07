Balata dopo il calendario: “Pronostici? Impossibile. Siamo il campionato più imprevedibile in Europa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha così parlato dopo il sorteggio del nuovo calendario del campionato cadetto: “I giovani hanno bisogno di giocare in un campionato dall’alto coefficiente tecnico. In questo modo acquisiscono capacità e autostima per poi crescere ed affermarsi. Il calcio italiano in Serie B si afferma come innovativo e tecnologico: ne siamo orgogliosi. È un lavoro lungo e faticoso ma tutti abbiamo lavorato per questo. Pronostici? Impossibile. Il nostro è un campionato imprevedibile per eccellenza in tutta Europa”.

Foto: Sito ufficiale Serie B