Balata: “Diritti tv Serie B? Abbiamo sottoscritto un accordo con Amazon Prime”

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara inaugurale della stagione tra Brescia e Palermo.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita di inizio stagione, tra due squadre che si sono affrontate senza risparmiarsi come nella tradizione della B. Ho visto un Brescia italiano, che ha avuto nella ripresa tanti occasioni da gol. Il Palermo è una grande squadra e avrà tempo per rifarsi. Diritti televisivi? Abbiamo sottoscritto un accordo con Amazon Prime, nei prossimi giorni vi spiegheremo tutti i dettagli. C’è ancora una parte tecnica che non dipende da noi. Ora ci aspettiamo una mossa da Sky. Abbiamo fatto tutto il possibile in base a quello che ci eravamo detto con loro. Di certo qualcuno, a livello di governo del calcio italiano, dovrà rispondere di quanto accaduto in questi mesi sulla vicenda dei diretti televisivi del nostro campionato”.