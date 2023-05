Balata applaude il Frosinone: “Un successo imprenditoriale e sportivo che ha dato i suoi frutti”

Dopo quattro anni, il Frosinone torna in Serie A! Decisiva la vittoria di questa sera contro la Reggina per 3-1 grazie alle reti di Borrelli, Insigne e Caso. Al termine della sfida sono arrivati anche i complimenti del presidente della Lega B Mauro Balata: “Complimenti al Frosinone per questa stagione straordinaria. Un successo imprenditoriale e sportivo che ha dato i suoi frutti garantendo ai ciociari il ritorno nella massima serie”.

Foto: Twitter Balata