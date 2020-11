Balata annuncia il Var per la B, Nicchi dice no: che confusione!

Beato chi ci capisce qualcosa. Ieri Mauro Balata, presidente della Serie B, aveva annunciato l’introduzione del Var anche in Serie B a partire dal giorno di ritorno. Una svolta di sicuro molto importante, una svolta epocale come era stata definitiva dalla stesso numero uno. Peccato che a spegnere tutto ci abbia pensato Marcello Nicchi, presidente dell’Aia: in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha ribadito come, in un momento così delicato per il Paese, non ci siano le condizioni. Tutto questo mentre qualche settimana fa l’arbitro Meraviglia, quasi come fosse un desiderio, mimasse il Var per chiarire un episodio controverso in Ascoli-Reggiana. Ma non sarebbe stato meglio se Balata e Nicchi ne avessero parlato prima? Che confusione…