Balata accoglie il Bari in B: “Darà spettacolo, ha tifosi incredibili”

Pioggia di complimenti per la promozione appena centrata dal Bari, che nella prossima stagione competerà nuovamente in Serie B. Il presidente della Lega cadetta, Mauro Balata, ha accolto i bianconrossi con il seguente post apparso sui propri social: “La prossima stagione della SerieBKT presenta già una squadra che siamo certi darà spettacolo con dei tifosi altrettanto spettacolari. Siamo felici di riaccogliere in B la SSC Bari“.

Foto: sito ufficiale Lega B