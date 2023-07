Bakker: “L’Atalanta mi piaceva, giocarci contro è tutt’altro che facile. Obiettivi? Giocare il più possibile”

Mitchell Bakker è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Dopo l’ufficialità, sono arrivate le prime parole del calciatore olandese ai microfoni ufficiali del club nerazzurro: “Ho scelto l’Atalanta perché mi piaceva come club, ho parlato con le persone che ci lavorano e mi hanno dato una buonissima impressione. Li conosco dallo scorso anno quando li ho affrontanti in Europa League. Le sensazioni che ho avuto sono state fondamentali per il mio arrivo”.

Poi ha proseguito: “L’atmosfera quando abbiamo giocato qui con il Bayer Leverkusen era meravigliosa, anche lo stadio è bello. L’Atalanta è un’ottima squadra, ho giocato due partite contro di loro e sono state tutt’altro che facili, ho avuto buone sensazioni e ho scelto di venire qui. Ho parlato con Koopemeiner della città, del club e me ne ha parlato molto bene e questo ha confermato le mie sensazioni. Spero mi possano dare una mano qui. Obiettivi? A livello personale giocare il più possibile e aiutare la squadra. Il centro sportivo è molto bello, le persone sono piacevoli e accoglienti. Mi hanno dato un caloroso benvenuto”.

Infine, un messaggio ai tifosi: “Spero di vedervi presto allo stadio. Forza Atalanta!”.

Foto: sito Atalanta