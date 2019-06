Bakayoko: “Devo tornare al Chelsea. Non so cosa potrà accadere dopo. Su Gattuso…”

“Ho ancora tre anni di contratto con il Chelsea. Non so cosa accadrà dopo, l’unica cosa certa è che per il momento devo tornare a Londra“. Queste le parole del centrocampista francese Tiemoué Bakayoko, che ha così parlato a proposito del proprio futuro in un’intervista concessa a L’Equipe. “Gattuso? Non ci capivamo, è stato un rapporto complicato. Non voglio parlare di lui”, ha chiuso il francese.

Foto: Metro