Bakayoko sul ritorno al Milan: “Ho la sensazione di non essere mai andato via”

Tiémoué Bakayoko è tornato al Milan, oggi è arrivata l’ufficialità, ed è contentissimo di questa scelta. Ecco il post del centrocampista su Instagram: “Quest’oggi non è veramente un ritorno poiché ho dentro di me la sensazione di non essere mai andato via.

Sono impaziente di rivedervi tutti allo stadio delle belle ed emozionanti sfide ci attendono. @acmilan Casa ❤️”.

Foto: Instagram personale Bakayoko