Bakayoko, sempre più Milan: gli ultimi aggiornamenti. E Pellegri intriga

Tiémoué Bakayoko ha scelto il Milan, una situazione che si sta sbloccando sempre più e che potrebbe avere sviluppi nelle prossime ore. Il centrocampista francese ha rinnovato con il Chelsea il contratto che sarebbe scaduto il prossimo mese di giugno, ha ricevuto quattro offerte da Turchia e Francia, ma vuole tornare in rossonero. Oggi c’è stato un incontro, i contatti proseguiranno. Le situazioni italiane sono bloccate: la Juve non ci ha mai pensato, il Napoli è fermo e per il Milan Bakayoko rappresenterebbe una soluzione importante anche in vista degli attuali infortunati e degli scenari legati alla Coppa d’Africa dei prossimi mesi. Bakayoko ha deciso di aspettare il Milan, convinto di un felice esito.

Florenzi, intanto, domani sarà a Milano per prepararsi alle visite mediche. Resta assolutamente in lizza Adli per il centrocampo. E Pellegri è una pista da seguire per l’attacco, la famosa punta giovane che cerca il Milan: prima rinnoverà il contratto in scadenza con il Monaco, poi potrà essere perfezionata la sua cessione.

Foto: Twitter Napoli