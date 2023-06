BAKAYOKO, RAPIDITA’ E FANTASIA

Nel nuovo cambio generazionale del Belgio firmato da Domenico Tedesco, uno dei gioielli più brillanti sembra aver definitivamente spiccato il volo, il suo nome è Johan Bakayoko. Il giovane dopo aver sorpreso l’Olanda intera con una stagione da mattatore al PSV, nella serata di ieri ha deciso di presentarsi anche al palcoscenico Europeo siglando la sua prima rete con la nazionale belga.

Johan Bakayoko nasce ad Overijse nel 2003 da genitori ivoriani, sviluppa la sua passione per il calcio da piccolissimo, grazie al padre che è sempre stato un amante di questo sport. Il piccolo Johan abbandona presto i campi di periferia perché all’età di 10 anni viene notato dal Oh Lovanio che lo inserisce subito nel suo settore giovanile. Due anni e passa al Club Brugges che lo fa crescere per una sola stagione prima di mandarlo in via definitiva al Mechelen (sempre nelle giovanili) dove si afferma definitivamente e si fa notare dall’Anderlecht che lo riesce a trattenere solo una stagione prima di perderlo grazie ad una super offerta del PSV.

Dopo anni di settori giovanili, Johan può finalmente esordire tra i grandi, il PSV lo gira nella “Jong” per la stagione 2020/21, Bakayoko sfrutta la chance e si mette in mostra. Diventa il punto di riferimento dei suoi nella Eerste Divisie (Serie B olandese) e decide di rimanere nella squadra B anche la stagione successiva. Il belga sigla 51 presenze 18 gol e 16 assist, strizzando l’occhio a Ruud van Nistelrooij che lo chiama in prima squadra per la stagione 2022/23. La storia è nota a tutti, Johan accetta e “mette le ali”, esordisce il 6 agosto e si presenta con un gol, nel 4-1 finale sull’Emmen. Da lì diventa sempre più punto cardine della squadra, chiude la stagione con 26 presenze 5 gol e 7 assist e un secondo posto in campionato dopo un acceso testa a testa con il Feyenoord, oltre a vincere una Supercoppa e una Coppa d’Olanda.

In Nazionale il percorso parte anche qui dalla giovanili, partendo dall’Under 15 fino ad arrivare all’esordio in prima squadra il 24 marzo 2023 contro la Svezia nelle qualificazioni al prossimo Europeo. Proprio in questa competizione, il talentino belga segna altre due presenze ma soprattutto trova il primo gol, nel 3-0 dei suoi contro l’Estonia con una bellissima azione in progressione tutta di sinistro, tiro a giro nel palo lontano incluso.

Se vogliamo descrivere Johan possiamo dire che è la tipica ala moderna con il vizio di accentrarsi verso la porta, potremo definirlo scuola “Mbappé” se vogliamo scomodare un fenomeno mondiale. Proprio come il francese, Bakayoko ha dalla sua esplosività e rapidità, quando parte è imprendibile, ottimo dribbling e grandissimo senso del gol. Caratteristica che trova il suo massimo splendore quando l’esterno calcia da fuori area, guardare qualche suo gol per credere.

