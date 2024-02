Bakayoko: “Milan? La società mi voleva, non Pioli. Ho un ricordo molto buono di Gattuso”

Tiemoue Bakayoko, ex centrocampista di Milan e Napoli oggi di proprietà del Lorient, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de L’Equipe, in cui ha fatto il punto sulle sue esperienze italiane, svelando anche alcuni curiosi retroscena:

Sul Milan:

“Lì la prima volta mostrai il mio calcio. Mi corteggiavano. La società mi voleva, non Pioli. Ho un po’ di risentimento per certe cose. Il primo anno gioco un pochino, ho dato il mio contributo ma lo scudetto non lo sento totalmente mio. A fine stagione sono combattuto. Mi piaceva l’idea di non muovermi per due stagioni, mi do tempo fino al mercato invernale. E poi Pioli mi dice che non conta troppo su di me, ed è uno schiaffo al mio ego. Le alternative ci sono ma il mio stipendio è troppo alto. Avrei potuto fare qualche sacrificio, ma non dividere l’ingaggio per tre.”

Su Gattuso

“Riserbo un ricordo molto buono di Rino Gattuso che ho conosciuto al Milan e al Napoli, anche se venimmo quasi alle mani. Ci spingeva a dare sempre il massimo, i suoi discorsi ci trascendevano. E’ una persona affettuosa, sempre disponibile, anche fuori dal campo.”

Foto: sito Lorient