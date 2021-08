Bakayoko-Milan e l’incontro Messias-Toro: giovedì caldo

Il Milan si prepara a riabbracciare Bakayoko. Oggi è la giornata chiave per il via libera, in modo da permettere al centrocampista dei Blues di rivedere prestissimo Milanello. Operazione in prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto e sulle cifre si sta arrivando a una soluzione. Il Chelsea era partito da 22-23 milioni, il Milan da 13-15, si troverà una via di intesa in mezzo (tra 18 e 20), in modo da permettere a Bakayoko di sbarcare nelle prossime ore in Italia per mettersi a disposizione di Pioli. Giovedì caldo come succede negli ultimi giorni di mercato. In programma l’incontro che vi abbiamo annunciato tra Crotone e Torino per Messias: doveva verificarsi ieri sera, è slittato a oggi. Il Toro vuole chiudere, ma rispetto a due mesi fa (è stato il primo club a muoversi, come ampiamente raccontato) c’è concorrenza. Il Milan, che aveva già sondato lo scorso l’11 giugno come il Napoli, il Sassuolo in caso di cessione di Berardi e la Fiorentina sulle tracce proprio di Berardi e/o Orsolini. Di sicuro oggi il Torino aumenterà l’offerta, il resto lo vedremo.

Foto: Twitter Milan