Tiemoué Bakayoko ha fatto tutto per il Milan. Ora tocca al Milan. E sarebbe sorprendente se il centrocampista venisse sedotto e abbandonato, pur essendo il mercato figlio di irruzioni e pentimenti, Ci spieghiamo: nella scorso fine settimana c’era stato il via libera sull’ingaggio, con uno sconto del 40 per cento abbondante rispetto a quanto il centrocampista percepirebbe al Chelsea (circa sei milioni). Ed era stato impostato anche un discorso sugli anni successivi con una spalmatura e prolungamento rispetto all’attuale impegno con i Blues che scade nel 2022. Bakayoko aveva messo e continua a mettere il Milan in cima alla lista, ma non può certamente essere lui a entrare nei meandri dell’accordo tra i due club: il club rossonero continua a chiedere una cifra sotto i 30 milioni per avere maggiori chance di riscatto, il Chelsea chiede dai 30 in su. Non è una pratica che dovrà risolvere Bakayoko, venerdì scorso c’è stato un incontro milanese per Florentino del Benfica, valutato tra i 20 e i 25 milioni, con la possibilità di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. La scelta di Tiemoué è stata fatta, non durerà in eterno, ora tocca al Milan: chiudere, dopo un lungo inseguimento, oppure liberare un calciatore che fin qui ha aspettato soltanto i rossoneri.

Foto: Instagram personale