Bakayoko: “Critiche a Mbappé? La gente ha la memoria corta. Ha fatto fin troppo per la Francia”

Tiemoue Bakayoko ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano L’Equipe nella quale ha parlato di Kylian Mbappè, suo ex compagno al Monaco.

Queste le sue parole: “Forse la cosa migliore per lui in questo momento è non essere a disposizione della nazionale francese. Kylian ha dimostrato più di una volta la sua dedizione alla squadra”.

“La gente ha una memoria molto corta. Dovrebbe sedersi sul divano e rivedere tutto ciò che ha realizzato. Si renderebbe conto di quanto si è sbagliata. Non possiamo mettere in discussione Kylian in questo momento; ha fatto troppo per la Francia, il PSG e il Monaco. Lo difendo perché credo che la gente sia dura con lui”

Foto: Instagram Mbappè