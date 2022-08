Bajrami, le big lo corteggiano. Zanetti le respinge: “Spero resti all’Empoli”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista al TGR Rai Toscana, nel corso della quale si è espresso, in particolare, su Nedim Bajrami. Il centrocampista classe ’99 è continuamente nel mirino delle big di Serie A. L’allenatore ha cercato dunque di allontanare le voci di mercato che lo coinvolgono, sottolineando la sua importanza per l’intera squadra: “Motivo d’orgoglio che sia molto richiesto, ma come è importante per le altre squadre è fondamentale per noi. È un giocatore verso il quale non ho mai negato la mia stima, anche da avversario. Ora ho la fortuna di allenarlo e spero di farlo fino alla fine. Bajrami è eclettico e sa giocare in varie zone del campo. Abbina tecnica e qualità ed ha anche qualche gol in canna. È un giocatore che può fare la differenza eh ancora margini di crescita”.

Foto: Twitter Empoli