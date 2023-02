Bajrami: “A Sassuolo per Dionisi e perché è una grande piazza. Debutto? Mi è mancato solo il gol”

Nedim Bajrami, nuovo giocatore del Sassuolo, è stato presentato quest’oggi e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore neroverde ai microfoni di SassuoloChannel. Ecco le sue parole: “Sono molto contento per il mio debutto contro l’Atalanta. È stata una partita importante che abbiamo vinto. Mi è mancato solo il gol. La parata di Musso? È stato bravo lui ma secondo me potevo tirare meglio io”. E sulla scelta di Sassuolo: “Perché è una piazza molto importante con un allenatore che già conoscevo. Ho parlato anche con lui. È un ambiente come quello di Empoli, con ragazzi che sanno giocare a calcio. Sono molto contento di essere qui”. E sulla prima settimana in neroverde: “La prima settimana è andata bene, ho ritrovato giocatori che già conoscevo e anche gli altri mi hanno accolto alla grande”.

Infine, sulle sue aspettative: “Le mie aspettative sono: aiutare la squadra con le mie caratteristiche e fare più gol e più assist possibile”



Foto: Instagram Sassuolo