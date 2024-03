Bailey: “Attrezzature non adeguate e maglie da donna, giocare per la Giamaica non è professionale”

Intervenuto ai microfoni del podcast “Let’s be honest”, l’esterno offensivo dell’Aston Villa, Leon Bailey, ha così parlato dell’esperienza di giocare con la Nazionale giamaicana: “Giocare per la nazionale giamaicana non è affatto professionale. Riceverai i dettagli del tuo volo alle 23:00. Non ricordo l’ultima volta che ho ricevuto un dollaro dalla nazionale giamaicana. Quando dico non professionale, intendo dire che quando sei lì non hai alcuna attrezzatura sportiva adeguata. Vai lì, entri al centro sportivo e al massimo ti danno una maglia. Poi arrivi ad una partita e sei costretto a indossare una maglia da donna. È ridicolo. Ogni volta che sono lì, mi accorgo che è come se non sapessero come comportarsi, mi sento esposto. Chiunque può mettermi una macchina fotografica davanti alla faccia”.

Foto: Instagram Bailey