Bagno di folla al Duomo di Milano per l’ultimo saluto a Squinzi

Pochi giorni fa Giorgio Squinzi si è spento dopo una lotta contro una brutta malattia, oggi pomeriggio si stanno svolgendo al Duomo di Milano i funerali. Bagno immenso di folla per l’ultimo saluto all’ex presidente di Sassuolo, Confindustria e Mapei. Presenti ovviamente anche tanti personaggi dello sport in generale, del calcio e diversi suoi vecchi calciatori come Alessandro Matri, ora al Brescia, e Francesco Acerbi, oggi alla Lazio. “Persona fantastica, il presidente Squinzi”, ha affermato l’attaccante. “Mi è stato vicino e mi ha incoraggiato, in un momento difficile, un periodo in cui le cose non giravano come dovevano”, ha dichiarato il difensore recatosi a Milano con il permesso del ct Mancini.

