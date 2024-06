Baggio rassicura: “Solo qualche livido e punto di sutura. Grazie per il sostegno”

Roberto Baggio e la sua famiglia hanno vissuto ore da incubo, dopo la rapina nella propria abitazione nel corso di Italia-Spagna. Il Divin Codino è stato anche ferito e minacciato, ma ha rassicurato sulla sua condizione.

A comunicarlo è lui stesso in un lancio dell’Ansa: “Innanzitutto desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto. Davvero grazie. In simili circostanze può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura”

