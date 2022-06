Bagarre Joao Pedro: nessun accordo e partita aperta su più tavoli

Joao Pedro non ha firmato per la Salernitana, la trattativa era stata data per conclusa due o tre giorni fa. Il Torino non si è arreso. Il Monza spera ancora. E ci sono altre piste, anche all’estero, che potrebbero diventare attuali. Ci sono due cose da dire: il Cagliari chiede non meno di 10 milioni per il cartellino, dovendo dare una percentuale da futura vendita ai portoghesi dell’Estoril, pattuita proprio quando l’attaccante arrivò in Italia. E lo stesso Joao Pedro vuole riflettere bene su tutte le proposte, chiede un ingaggio più importante di quello che ha, bisogna aspettare.

Foto: Twitter Cagliari