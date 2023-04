Baena si difende: “Mai dette quelle cose a Valverde. È completamente falso”

Dopo la vittoria del Villarreal in casa del Real Madrid, Federico Valverde avrebbe preso a pugni Alex Baena. L’episodio si sarebbe verificato quando i calciatori stavano per salire sui rispettivi autobus dei club. L’aggressione sarebbe avvenuta in seguito a una discussione avvenuta tra i due in campo, dove il centrocampista del Sottomarino Giallo avrebbe detto al centrocampo dei Blancos: “Piangi perché tuo figlio non nascerà” mimando il gesto di asciugarsi le lacrime. La moglie di Valverde, Mina Bonino, aveva raccontato di aver temuto di aver perso il bambino che portava in grembo (il secondo figlio della coppia), pericolo poi scongiurato dopo nuovi esami.

Baena ha commentato così l’accaduto sui social: “Molto felice per la grande vittoria della squadra in uno scenario come il Santiago Bernabeu, ma allo stesso tempo molto triste per l’aggressione che ho subito dopo la partita e sorpreso da quello che si dice su di me. È completamente falso che io ho detto quelle cose”.

Foto: Instagram Alex Baena