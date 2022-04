BADIASHILE, UN LEADER NEL PRINCIPATO

Il Monaco è sempre stata una fucina di talenti in passato. Basti ricordare i vari Trezeguet, Henry, passando per ultimo a Mbappé. Ma non solo grandi attaccanti hanno mosso i primi passi nel Principato. Anche centrocampisti e difensori, per poi spiccare il volo verso il grande calcio.

In questa stagione, un talento, che gioca in difesa, e che sta attirando le attenzioni dei grandi club, è Benoît Badiashile Mukinayi.

Difensore centrale, da sempre al Monaco di fatto. Classe 2001, 21 anni appena compiuti, origini congolesi. Nato a Limoges, dopo un inizio con il club della sua città, è entrato nelle giovanili del club monegasco a quindici anni.

Ha esordito in prima squadra nel 2018, a 17 anni, in una gara mai banale, come quella con il PSG, persa però dai monegaschi per 4-0. Ha giocato, quindi, per alcuni mesi con Mbappé, nelle giovanili del club monegasco.

Dal 2019-20 è un pilastro della difesa del Monaco, disputando, nonostante la giovane età, ben 101 gare in tutte le competizioni, segnando 3 gol. Numeri che di fatto, raccontano di un vero e proprio leader, destinato ad una carriera importante. Al momento della sua prima firma da professionista, datata 2018, è stato addirittura il vicepresidente Vadim Vasilyev a celebrarlo come “uno dei migliori talenti dell’Academy”.

Scoperto dallo scout Luc Cerrajo insieme al fratello Loic Badiashile, il portiere classe ’98 non ha avuto la stessa parabola di carriera tanto che dopo un lungo girovagare in prestito ha chiuso il suo contratto col Monaco in estate ed è ora all’Inter de Madrid nelle serie minori spagnole.

Il fratello Benoit, invece, sta dimostrando le sue qualità e tante prospettive da poter raggiungere. E’ il capitano della Nazionale francese Under 21, con cui ha disputato 13 gare, e ben presto sarà tra i protagonisti anche della Nazionale maggiore transalpina.

Difensore centrale di piede mancino, moderno, concreto e completo, è considerato il nuovo Thuram, ma mancino, visto che come l’ex difensore, può anche essere adattato a giocare come laterale. E’ molto abile in progressione e nei contrasti corpo a corpo per via del suo fisico possente. Cerca spesso di uscire palla al piede e si distingue per la sua aggressività negli anticipi. E’ bravo anche con i colpi di testa.

Non mancano già le pretendenti europee per il giocatore, che anche in Italia ha attirato l’interesse di alcuni club, in particolare la Juventus, per quello che per ora resta solo un gradimento.

Il suo cartellino costa 28 milioni di euro e con ogni probabilità, Benoit Badiashile, sarà il protagonista del prossimo mercato estivo e non solo. Ha un contratto con scadenza giugno 2024. Badiashile è elemento di assoluta prospettiva, da seguire con interesse in vista delle prossime stagioni.