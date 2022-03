Badelj: “Ora siamo squadra, prima non lo eravamo. Frustrati e rammaricati, manca sempre il gol”

Milan Badelj, centrocampista del Genoa, è intervenuto a Sky Sport dopo il pari per 0-0 con l’Empoli. Queste le sue parole: “Manca sempre il gol, c’è un rammarico enorme. Ora dobbiamo trovare le forze di rialzarci. Siamo frustrati, mettiamo tutto e non riusciamo a superare il periodo negativo. Lotteremo fino alla fine. Ora siamo diventati squadra, cosa che prima eravamo. Siamo diventati la squadra scomoda, con tanta energia e voglia, anche con tanti errori. Siamo qui per sacrificarci e si vede”.

FOTO: Sito Genoa