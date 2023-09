Badelj: “Napoli tra le favorite per lo scudetto. Ai genoani voglio bene”

Intervistato da Il Secolo XIX, Milan Badelj si è espresso sul suo rapporto con i tifosi genoani, soffermandosi anche sulla sfida al Napoli e su Retegui. Ecco le sue parole: “La prima mezz’ora con la Lazio è stata divertente. Vorrei che si prolungasse all’interno della gara, quello può essere un gran bel Genoa. Napoli? Sono forti e sono tra i favoriti per lo scudetto. Poco da dire. Io ai genoani voglio bene, per il loro attaccamento alla maglia. Ormai sono qui da quattro anni e non ho avuto dubbi quando si è trattato di prolungare il contratto: è stata una trattativa banale e rapida. Retegui? Ci sono grandi aspettative su di lui, giustificate. In area è molto forte ma noi gli siamo grati perché in questo momento si sta dando tanto da fare lontano dall’area, in fase difensiva. Toccherà a noi aiutarlo poi a giocare nelle posizioni in cui riuscirà a stare più vicino alla porta. Come siamo riusciti a fare in quella mezzora a Roma“.

Foto: Sito Genoa