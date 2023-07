Badelj: “Il Genoa sarà pronto. Supereremo le difficoltà non perché saranno semplici ma perché c’è un gruppo unito”

Al Genoa dall’estate 2020 Milan Badelj è ormai una delle voci più riconosciute nello spogliatoio del club neopromosso in Serie A. Fresco di rinnovo, in un’intervista al Secolo XIX fa il punto sulle ambizioni per la stagione a venire del Grifone: “Il Genoa sarà pronto e lo è anche con le risorse di ora. Poi vediamo cosa succederà con il mercato. Io però ci credo tantissimo, sarà una stagione diversa rispetto alla scorsa però non vedo e non penso che possiamo avere delle difficoltà dalle quali poi non riusciamo a uscire. Ho molta fiducia in questo gruppo che sarà confermato per l’80-90 per cento: l’anno prossimo sarà uno dei nostri punti di forza. Supereremo le difficoltà non perché saranno semplici ma perché c’è un gruppo unito che si conosce già molto bene”.

Foto: Sito Genoa