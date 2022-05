Bacheca Coppa Italia: la Juve può arrivare a 15, l’Inter a 8

Questa sera allo stadio Olimpico andrà in scena la finale di coppa Italia fra Juventus campione in carica e l‘Inter di Simone Inzaghi. L’albo d’oro della competizione sorride alla Juventus, che ha vinto la competizione per 14 volte e l’ultima è stata la scorsa stagione nella finale di Reggio-Emilia contro l’Atalanta. Dietro la formazione bianconera c’è la Roma ferma a nove successi, mentre l’Inter finalista in classifica è al terzo posto a pari merito con la Lazio entrambe a sette trofei in bacheca, l’ultimo dei nerazzurri risale alla stagione del post Triplete ovvero il 2010-2011 con Leonardo in panchina. Il Milan invece è fermo a quota cinque trofei, e l’ultimo è avvenuto nel 2003 con Ancelotti in panchina contro la Roma.

A seguire l’albo d’oro completo della coppa italia:

Juventus: 14

Roma: 9

Inter: 7

Lazio: 7

Fiorentina: 6

Napoli: 6

Torino: 5

Milan: 5

Sampdoria: 4

Parma: 3

Bologna: 2

Vado: 1

Genoa: 1

Venezia: 1

Atalanta: 1

Vicenza: 1

Foto: Coppa-Italia-nostra