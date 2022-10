Bachar (all. Maccabi Haifa): “Proveremo a sorprendere la Juve. Yom Kippur? Chi giocherà sarà pronto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Maccabi Haifa, Barak Bachar, ha presentato così la sfida di domani contro la Juventus: “Con Benfica e PSG non siamo stati lontani. Anche domani, e la prossima settimana, se avremo occasioni, dovremo coglierle al volo. La Juventus ha una tradizione tale da renderla favorita ma proveremo a fare una sorpresa”.

Poi ha parlato dello Yom Kippur: “Io digiunerò, lo faranno alcuni giocatori, ma abbiamo una rosa ampia, anche stranieri che potranno giocare perché non ebraici. E’ un giorno importante per l’ebraismo. Forse qualcuno digiunando vorrà giocare, finisce un’ora e mezzo prima e magari riuscirà a nutrirsi in modo sufficiente. Ci saranno cambiamenti, rotazioni, anche sabato e contro la Juve in Israele. Credo nella rosa, avremo sempre un ottimo undici in campo. Dietro abbiamo due centrali stranieri che si conoscono bene, si stanno inserendo bene, hanno grande carattere e personalità. Si inseriranno molto velocemente e ci aiuteranno molto”.

Infine, ha concluso parlando dei punti deboli e dei punti di forza dei bianconeri di Massimiliano Allegri: “Hanno vinto l’altro ieri una partita importante, sono una grande squadra, hanno tanti punti di forza ma qualche piccolo deficit. Devono far di tutto per vincere, crediamo però in noi stessi e siamo convinti di fare un buon risultato. Hanno giocatori importanti che possono giocare in più ruoli, sono camaleontici, possono mettere in difficoltà gli avversari e sarà difficile. A questo livello non si può pensare a un solo giocatore. Ci sono tutti giocatori di livello altissimo, hanno anche vinto contro il Bologna. Sono tutti forti, ci sono giocatori capaci di dominare la gara, dovremo tenerli a bada anche individualmente ma è tutta la squadra forte”.

Foto: Bachar Instagram