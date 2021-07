È ufficiale, Carlos Bacca e il Villarreal si separano un anno prima della naturale scadenza del contratto. Ad annunciarlo è la stessa società spagnola su Twitter con un sentito messaggio di ringraziamento. Di seguito il comunicato:

“Un attaccante con il gol nel sangue. Ha giocato 145 partite per il Villarreal, in cui ha segnato 43 gol. L’ottavo capocannoniere di tutti i tempi nella storia del club. Grazie per tutto Carlitos!”.

Foto: Instagram Bacca