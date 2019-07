Babacar-Lecce, tutti i retroscena dell’accordo. Sulla formula…

Babacar ha scelto il Lecce con convinzione. Fino a quattro-cinque giorni fa sembrava destinato alla Spagna, con un paio di proposte che stava valutando con attenzione. Ma quando il Lecce è passato dalla teoria alla pratica, ha accettato con entusiasmo senza farselo ripetere. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto, ma il Lecce pagherà subito una cifra significativa per il prestito che equivale in pratica al riscatto anticipato del cartellino. Il Sassuolo aveva dato una valutazione appena sotto i 10 milioni, ormai si tratta di passare alle ultime formalità burocratiche. Il Lecce ritiene di aver messo giustamente su un parco attaccanti di spessore con Lapadula, Babacar, Falco e La Mantia. E per la difesa è in arrivo Dell’Orco, sempre dal Sassuolo.

Foto: zimbio