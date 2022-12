AZZEDINE OUNAHI, DALLA SERIE C IN FRANCIA AL MONDIALE DA PROTAGONISTA CON IL MAROCCO

“Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal numero 8 del Marocco, ma chi e? Da dove viene quel ragazzo? E’ fortissimo. Ha corso per 120 minuti.” Sono queste le parole del tecnico della Spagna, Luis Enrique dopo le eliminazione per mano del Marocco. Azzedine Onuahi ha stupito tutti gli addetti a lavori. Centrocampista nato il 19 aprile 2000 a Casablanca che milita in Ligue 1 all’Angers. Nel Mondiale ha giocato titolare tutte le partite, riuscendo ad essere sempre il migliore in campo. Cresciuto nel settore giovanile dello Strasburgo, gioca per due anni con la squadra riserve prima di passare all’Avranches in Serie C francese. Dopo una stagione da titolare viene acquistato dall’Angers con cui debutta in Ligue 1 il 15 agosto in occasione del match vinto 3-0 contro l’Olympique Lione dove trova subito la rete. La squadra si salva in modo tranquillo e lui colleziona 33 partite. Esordisce con la massima selezione marocchina alla prima partita della competizione il 10 gennaio 2022, giocando 90 minuti contro il Ghana. La partita della consacrazione in Nazionale è stata contro il Congo, dove il Marocco ha strappato la qualificazione e lui ha siglato una doppietta e un assist

Centrocampista moderno, capace di ricoprire sia il ruolo di mezz’ala che di trequartista. Calciatore che ha tra i suoi migliori pregi l’intensità, la resistenza e anche una buona tecnica, tipica dei calciatori marocchini. Clamoroso il dato sui km percorsi contro la Spagna, dove il numero 8 ha percorso quasi 15km. Dopo la vittoria ha detto: “Quello che mi è successo è incredibile. Ero in Championnat National fino a un anno fa, non credevo di poter essere convocato per il Mondiale. Nelle prime due gare ho pensato solo a non sbagliare, poi mi sono sciolto e ho dimostrato cosa so fare.

Azzedine cresce calcisticamente nell’Accademia calcistica Mohamed VI, stessa accademia dove sono usciti talenti come En Nesry e Aguard. In Ligue 1 quest’anno ha giocato quasi sempre titolare, 14 partite ma senza riuscire a trovare la via del gol.

Foto: Instagram personale