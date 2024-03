Azpilicueta torna sulla vittoria contro l’Inter: “Dall’arrivo allo stadio si vedeva la voglia di vincerla”

Cesar Azpilicueta, difensore dell’Atletico Madrid, è intervenuto ai canali ufficiali del club biancorosso per analizzare la vittoria contro l’Inter ai calci di rigore: “È stata una serata ricca di emozioni, venivamo dal risultato negativo di Milano, ma dal momento in cui siamo arrivati ​​allo stadio si vedeva il grande clima, l’entusiasmo e la voglia. Eravamo in svantaggio, ma abbiamo sentita quella forza e quella voglia di spingere, di centrare l’obiettivo. I tifosi sono sempre lì per noi”.

Foto. instagram Azpilicueta