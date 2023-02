Azpilicueta rassicura: “Sto meglio. Tra qualche giorno riprenderò a lavorare”

L’esterno del Chelsea, Cesar Azpilicueta, ha rassicurato i tifosi e gli appassionati sulle sue condizioni di salute. Dimesso ieri dall’ospedale, dopo un trauma cranico che aveva subito a causa di un colpo alla testa nella gara di sabato con il Southampton, lo spagnolo si ripreso e presto tornerà a lavorare con la squadra.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Mi sento bene, è bello essere tornato dopo il ricovero in ospedale, poter salutare tutti e assistere agli allenamenti. L’incidente è stato pauroso, principalmente per le persone intorno a me, per la mia famiglia. L’ultima cosa che ricordo è il calcio d’angolo che deve essere battuto e la prima cosa che ho sentito quando mi sono svegliato sono i tifosi che cantavano il mio nome. Voglio ringraziare tutti, ora un paio di giorni per riprendersi del tutto e poi rienterò gradualmente in campo”.

Foto: Instagram personale