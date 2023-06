Azpilicueta: diciamo la verità, senza giri di parole

Cesar Azpilicueta: diciamo la verità, senza nasconderla. La sua decisione di accettare ormai la proposta dell’Atletico Madrid (fonti spagnole) non è una scelta personale. Raccontarla così è un modo per nascondere la verità e per occultare le certezze (senza senso) di qualche settimana fa. Hanno parlato di Azpilicueta-Inter in dirittura, nessun problema, visite programmate, quasi la firma sul contratto. Nulla di vero. Se Azpilicueta avesse avuto problemi personali, li avrebbe avuti due settimane fa. Invece, aveva dato una disponibilità all’Inter senza andare oltre. Ovviamente, come spesso accade, se ti sbilanci tanto (troppo) poi devi giustificare. Succede, ma basterebbe dire “ho sbagliato”. Crediamo proprio che Azpilicueta potrebbe un giorno – come fece Benzema che andò oltre – chiedere spiegazioni sui motivi personali che non c’erano. Semplicemente una storia di mercato, qualcuno ha corso troppo…

Foto: Instagram Chelsea