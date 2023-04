Azpilicueta avvisa il Real Madrid: “Siamo migliori di quanto pensino”

Cesar Azpilicueta, difensore spagnolo del Chelsea, ha rilasciato alcune parole all’agenzia spagnola EFE in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League da disputare contro il Real Madrid: “A parte i risultati, che non sono quelli che vogliamo, abbiamo una rosa di altissima qualità. Ci sono stati tanti cambiamenti e ci sono voluti mesi e settimane per adattarsi e per i nuovi acquisti ambientarsi in un campionato particolare. Champions League? Siamo migliori di quanto pensino. È un’opportunità unica e solo otto squadre sono qui. È particolare e difficile. Questa è una sfida che richiederà il massimo da noi, da ognuno di noi e come squadra, perché giochiamo contro i campioni uscenti. È il terzo anno consecutivo che giochiamo contro di loro…Hanno molta esperienza. Tutti i rivali devono essere trattati con rispetto, con umiltà. Sappiamo che il Real Madrid è un club con una grande storia nella competizione ed è per questo che ciò che è necessario per qualificarsi è il massimo in ogni dettaglio. È una squadra molto pericolosa”.

Foto: Instagram Azpilicueta