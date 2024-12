AZNOU, LA STELLINA DEL BAYERN DI SCUOLA BLAUGRANA

Il Bayern Monaco ha fatto esordire in Champions League, nel corso dell’ultima sfida contro lo Shakhtar, un ragazzino classe 2006, che sicuramente farà parlare di sè nel prossimo futuro. Parliamo di Adam Aznou, 18 anni compiuti a giugno, un esterno di difesa molto duttile e propenso alla fase offensiva. Il ragazzo è entrato negli ultimi minuti del match contro gli ucraini, in quello che è stato sì il suo esordio europeo ma non in generale con il Bayern, visto che aveva esordito in Bundesliga qualche giorno prima. Prodotto della cantera del Barcellona, il Bayern nel 2022 lo ha strappato alla casa madre vedendo in lui qualità importanti.

Adam Aznou Ben Cheikh è nato a Barcellona, passaporto spagnolo ma è un calciatore marocchino, per le origini paterne e che ha scelto di rappresentare la Nazionale marocchina.

Aznou ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili di Damm per poi passare al Barcellona nel 2019 con cui vince un torneo internazionale nel 2017. Si dimostra in blaugrana un fenomeno, un ragazzo con del potenziale e su di lui scommette il Bayern Monaco che nel 2022 decide di acquistarlo dal club catalano. Dopo un inizio con l’Under 19 bavarese, lo scorso 28 marzo 2024 ha debuttato con la seconda squadra nell’incontro di Regionalliga vinto 2-0 contro lo Schweinfurt 05.

Nel gennaio del 2024 ha ricevuto la prima convocazione con la prima squadra per un incontro di Bundesliga contro l’Augusta, dove però non è sceso in campo. Il 15 maggio seguente ha firmato il suo primo contratto professionistico chiudendo l’annata con la seconda squadra del Bayern con 17 presenze in campionato. Il 3 novembre scorso, esordisce in prima squadra nel successo per 3-0 contro l’Union Berlino in campionato e l’altra sera, il debutto anche in Champions. per un ragazzo che sta bruciando le tappe.

E’ considerato l’erede di Alphonso Davies, per le sue caratteristiche offensive, la corsa, la rapidità e gli inserimenti. Infatti nella Youth League, in 5 gare ha segnato 2 gol e fornito 4 assist. Avevamo accennato della Nazionale.

Ha giocato con le nazionali giovanili spagnole Under-16 ed Under-17 prima di optare per la nazionalità marocchina. Ha inoltre giocato con le nazionali giovanili marocchine Under-15, Under-17 ed Under-23.

Ha debuttato con la nazionale maggiore marocchina il 9 settembre 2024 nell’incontro di qualificazione per la Coppa d’Africa 2025 contro il Lesotho e a 18 anni, ha già messo a referto 3 presenze in Nazionale, ricordiamo, comunque una Nazionale importante che ha chiuso al quarto posto lo scorso Mondiale in Qatar.

